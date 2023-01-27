27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране, сообщает МИД Азербайджана.

«Нападавший из автомата Калашникова уничтожил пост охраны и убил начальника службы безопасности. Также были ранены двое охранников посольства при предотвращении нападения. Их состояние удовлетворительное. В настоящее время ведется расследование этого вероломного нападения. Общественности будет предоставлена​​дополнительная информация о деталях», — говорится в сообщении ведомства.