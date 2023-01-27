На «горячую линию 112» министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация об обнаружении боеприпасов в поселке Ахмедлы Хатаинского района города Баку.

На место происшествия незамедлительно выехала группа по разминированию Спасательной службы особого риска МЧС.

После принятия соответствующих мер безопасности сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что обнаруженные боеприпасы — пригодные для боевого применения три гранаты F-1, по две — RQ-5 и RQ-42, ручная граната BRM-75 и две гранаты UZRQM.

Боеприпасы были изъяты и вывезены с территории для обезвреживания.