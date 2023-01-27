США привержены мирным переговорам между Азербайджаном и Арменией.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель на регулярном брифинге.

«Мы приветствуем усилия партнеров, в том числе Европейского Союза, по укреплению доверия в регионе и созданию условий, благоприятствующих прямому диалогу между Арменией и Азербайджаном», — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

По его словам, Соединенные Штаты продолжают тесно сотрудничать со всеми партнерами, включая региональных, когда это эффективно.

«Что касается роли России, то США не участвовали в подписании Трехстороннего заявления о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном в ноябре 2020 года при посредничестве России, что привело к размещению российских миротворцев, поэтому я не могу предложить ничего нового по этому вопросу. Но, конечно, как вы знаете, это очень важно для госсекретаря. Это именно то, чему он уделяет пристальное внимание и в чём принимает активное участие», — отметил Патель.