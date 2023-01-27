Власти США собираются поставить Украине танки Abrams более современной модификации M1A2, сообщает Politico со ссылкой на источники. Эту информацию подтвердили в Пентагоне.

Версия танков M1A2 имеет более сложную оптику и системы управления, чем более старая версия A1, которую армия США собирается снять с вооружения в ближайшие годы. Версия M1A2 помогает экипажам быстро отслеживать дружественные машины, определять позиции противника и обрабатывать запросы артиллерии.

По словам одного из источников Politico, 31 танк Abrams, обещанный Украине американскими властями, поставят без секретной брони, в состав которой входит обедненный уран. Собеседник издания пояснил, что власти США запрещают экспорт таких машин, но существуют и другие типы брони, которые можно экспортировать.

Politico допускает, что Abrams появятся в Украине через несколько месяцев, «а, возможно, и лет», поскольку Вашингтон решил предоставить Киеву не имеющиеся запасы, а купить танки у General Dynamics.

На заводе компании в Огайо, единственном, где строят Abrams, ежемесячно выпускают по 12 танков, но сейчас предприятие занимается выпуском машин для Тайваня и Польши. Поставки 108 танков для Тайваня намечены на 2024 год, а 250 танков для Польши — на 2025 год.