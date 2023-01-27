Лачинская дорога открыта, за последние два месяца по ней проехало более тысячи автомобилей. Среди них российские миротворцы, Международный комитет Красного Креста и машины, принадлежащие гражданским армянам.

Во время обсуждения ситуации на Лачинской дороге об этом сказал член делегации Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Кямал Джафаров, сообщает АПА.

Депутат отметил то, что Армения не выполняет свои обязательства по Зангезурскому коридору и данные обещания.

Джафаров указал на то, что в Карабахский регион Азербайджана Рубен Варданян прибыл из Москвы, добавив, что это политический план:

«У него две цели — нанести удар по мирному процессу между двумя странами и навредить связям, установленным с местными армянами. Его вторая миссия — стать премьер-министром вместо Пашиняна. Это одна из других причин информационных манипуляций, происходящих в настоящее время».

Он напомнил членам Ассамблеи о гибели и ранении сотни граждан Азербайджана в результате взрыва мин, заложенной Арменией.