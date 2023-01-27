Ослабление позиций Евгения Пригожина связано не только с внутренними конфликтами за сферы влияния в кремлевской верхушке, но и может быть следствием результативной атаки ВСУ по штабу ЧВК «Вагнера» в Первомайске на Луганщине.

Предположительно, Пригожин сам получил тяжелую контузию в результате удара ВСУ. Это на какое-то время вывело Пригожина из игры и пошатнуло его позиции в российской военно-политической верхушке.

Новогодний ракетный удар ВСУ по штабу «вагнеровцев» в Первомайске на временно захваченной территории Луганщины, вероятно, имел для «повара Путина» Пригожина более тяжелые последствия, чем было заявлено сразу. Об этом сообщил 25 января в эфире телеканала «Прямой» военный аналитик, сопредседатель ГИ «Правое дело» Дмитрий Снегирев.