Нормандский формат, призванный разрешить конфликт на Украине, был дипломатической имитацией. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью телеканалу «Рада».

Ранее подобное заявление сделала экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель. Заключение Минских соглашений, по ее словам, должно было предоставить Украине время на вооружение.

«Какие-то санкции (против РФ) мы тогда применили, запустили эту дипломатическую имитацию — нормандский процесс, и ничего не добились», — заявил Джонсон.