Соединённые Штаты намерены поставить Украине усовершенствованную версию танков M1A2 Abrams, но без секретного дополнительного оборудования. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, версия танков M1A2 более усовершенствована по сравнению со старой моделью A1, которая хранится на складах.

«Но 31 танк, запланированный для Украины, не будет включать секретного набора вооружений, который делает последнюю версию такой летальной», — говорится в сообщении.