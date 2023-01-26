Окончательный перелом в поставках военной помощи уже произошел. Украина получит от союзников танки для деоккупации своих территорий в необходимом количестве.

Об этом говорится в заявлении советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в интервью «24 каналу».

«Все, перелом окончательно случился. Еще есть отголоски страха эскалации, но уже все поняли, что никакой эскалации не будет, эскалация уже есть в полном объеме, уже есть большая война и надо все дать Украине здесь и сейчас… Теперь будет эра насыщения Украины всем необходимым, чтобы дойти до финала в этой войне», — подчеркнул Подоляк.

По его мнению, ядерные угрозы россиян в сторону Запада из-за передачи Украине танков в итоге не приведут к реальному применению этого вооружения, поскольку ядерный клуб, включая Китай и Индию, не позволят РФ этого сделать.

«Все, что конвекционное, будет использовано, Украина все получит, на любом этапе войны будем иметь необходимые нам инструменты», — говорит Подоляк.

Впрочем, он отметил, что единственной проблемой для Украины в вопросе поставок остается логистика, и сейчас важно организовать процесс передачи вооружения и обучения «конвеерно».

«Если официально заявлено уже о примерно 120 танках, но нам, учитывая момент, нужно 350-400 танков для формирования конкретных танковых штурмовых бригад, то я думаю, что мы на эту цифру и выйдем», — подытожил Подоляк.