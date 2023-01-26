По Лачинской дороге проехал еще один автомобиль снабжения российских миротворцев. Были созданы условия для беспрепятственного проезда транспорта в направлении Ханкенди, уточняет «Тренд».

В течение сегодняшнего дня 23 машины совершили беспрепятственный проезд из Лачина в направлении Ханкенди и 23 машины из Ханкенди в направлении Лачина. Всего были созданы условия для проезда 46 машин.

Это еще раз свидетельствует о том, что движение машин гуманитарного назначения по территории, где проходит акция представителей неправительственных организаций Азербайджана, свободно и нет никаких препятствий.