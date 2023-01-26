Минфин США заявил, что американская сторона вводит новые санкции против российских юридических и физических лиц.

Как сообщает американское ведомство, новые антироссийские санкции вводятся против судоремонтных предприятий, структур и лиц, связанных с группой «Вагнер» и её главой Евгением Пригожиным.

Министерство финансов США при этом объявило ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией. Против структур, связанных с компанией и ее создателем Евгением Пригожиным, вводятся новые санкции.

«Сегодняшние расширенные санкции в отношении группы „Вагнера“, а также новые санкции в отношении их партнеров и других компаний, поддерживающих российский военный комплекс, будут еще больше препятствовать Путину в вооружении и оснащении своей военной машины», — отметила глава ведомства Джанет Йеллен.

В обновленный санкционный список Минфина также попали вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Татарстана Рустам Минниханов и бизнесмен Сергей Адоньев.