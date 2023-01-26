В турецком городе Карс продолжаются международные учения «Зима-2023» с участием военнослужащих Отдельной общевойсковой армии. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Участвующие в учениях военнослужащие Азербайджана и еще 17 стран выполняют задачи по различным эпизодам в суровых климатических условиях на местности с крутым рельефом.

Основное внимание в ходе международных учений уделяется обеспечению боевого слаживания при взаимодействии войск, обмену опытом, повышению профессионализма, а также дальнейшему совершенствованию навыков личного состава по эффективному использованию принятых на вооружение современного вооружения и техники.

Военнослужащие Отдельной общевойсковой армии достойно представляют нашу страну на международных учениях.