В освобожденном от оккупации городе Физули проведен осмотр проектов, строительство которых продолжается. Также проведен осмотр проводимых восстановительных работ.

Об этом в соцсети «Твиттер» написал спецпредставитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в состав Карабахского экономического района (кроме Шушинского района) Эмин Гусейнов.