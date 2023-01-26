В освобожденном от оккупации городе Физули проведен осмотр проектов, строительство которых продолжается. Также проведен осмотр проводимых восстановительных работ.
Об этом в соцсети «Твиттер» написал спецпредставитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в состав Карабахского экономического района (кроме Шушинского района) Эмин Гусейнов.
İşğaldan azad olunmuş #Füzuli şəhərində tikintisi davam edən lahiyələrə və aparılan yenidənqurma işlərinə baxış keçirilib.#Qarabağ pic.twitter.com/TP1lBkae0g
— Emin Huseynov (@Emin_H_official) January 26, 2023
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