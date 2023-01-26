Вся эта масса, которая находится у власти, должна быть отстранена. Об этом заявил бывший премьер-министр Армении Грант Багратян. «То, что 15 парней погибло, их не интересует, их интересует только то, чтобы была расследована именно их версия», – приводит его слова news.am.

Багратян пояснил, что премьер-министр вообще не имеет прав выдвигать версию, тем самым направляя следствие и не позволяя проводить тщательное расследование.

Он уверен, что за это должны ответить Пашинян и Папикян.

«Пашинян вообще в курсе, что существует Устав внутренней службы? Все нормы там прописаны. Почему в нарушение Устава разместили солдат в хлеву с одним выходом», – заметил экс-премьер .

Багратян напомнил, что Пашиняна неоднократно критиковали, призывая рыть окопы, строить укрытия и создавать условия, а он вместо этого разместил солдат в хлеву.

«Зато под патронажем Авиняна выделяется 2,5 млн. долларов, чтобы закупить клубнику вместо того, чтобы создавать нормальные условия. Должны быть бодрствующие дежурные, пока остальные спят. У министра обороны вообще нулевые знания, его самое главное «достоинство» в том, что он умеет молчать», – подчеркнул он.