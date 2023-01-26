Турция рассматривает Молдову в качестве соседней страны, хотя у двух государств нет общей границы. Об этом заявил председатель Великого национального собрания (парламента) Турции Мустафа Шентоп на встрече со спикером парламента Молдовы Игорем Гросу в четверг в Анкаре.

Шентоп подчеркнул, что Анкара стремится к укреплению связей с Молдовой в свете стратегического партнерства между двумя странами.

Он выразил уверенность в том, что второе заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Молдова, которое планируется провести с участием президента Реджепа Тайипа Эрдогана, станет движущей силой для новых целей в развитии двусторонних отношений.

Шентоп сообщил о завершении процесса ратификации турецко-молдавских соглашений о взаимном признании водительских прав и создании культурных центров в двух странах.

Спикер турецкого парламента призвал к увеличению объема товарооборота с Молдовой, который в настоящее время составляет 1 млрд долларов.

Мустафа Шентоп коснулся также темы военных действий между ВС Украины и России.

Глава парламента Турции подчеркнул, что Анкара выступает за скорейшее и справедливое урегулирование конфликта дипломатическим путем, с «учетом территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

«Наш президент продолжает прилагать усилия для того, чтобы свести стороны за столом переговоров. Турция принимает важные и действенные шаги для решения проблемы. Следует отметить наши усилия по открытию зернового коридора, обмену пленными, и гуманитарным коридорам. Продолжение войны, которая длится уже почти год, оборачивается высокой ценой для всех нас. Эскалация боевых действий сулит угрозу для безопасности всего региона. Исходя из этого, нам следует сосредоточить усилия на содействии урегулированию конфликта путем переговоров», — сказал спикер.

Игорь Гросу, в свою очередь, поблагодарил Турцию за поддержку Молдовы во время пандемии и на фоне украинско-российского противостояния.

Он акцентировал внимание на значимости достигнутых соглашений об открытии Черноморского зернового коридора и обмене пленными между Украиной и РФ.

Гросу подчеркнул, что запуск зернового коридора играет «спасительную роль» не только для стран региона, но и жителей Африки.

Глава парламента Молдовы особо отметил вклад президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в открытие зернового коридора. «Единственное, в чем мы нуждаемся — это мир. Мы хотим, чтобы стороны собрались за столом переговоров», — резюмировал политик.