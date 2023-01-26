Она, как заявили в российском МИДе, обострит противоречия в регионе.

Появление представителей мониторинговой миссии Европейского союза (ЕС) в Армении (EUMA) лишь привнесет в регион геополитическое противостояние. Так на создание миссии ЕС в Армении отреагировали в Министерстве иностранных дел России, заявление ведомства размещено на официальном сайте.

«Появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза, который переродился в придаток США и НАТО и проводит на пространстве СНГ конфронтационную политику, способно лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия», — отметили в пресс-службе, подчеркнув, что заявленный гражданский характер миссии «не должен вводить в заблуждение», так как она создается в рамках Общей политики ЕС в области безопасности и обороны.

В ведомстве также высказали мнение, что попытки ЕС закрепиться в Армении и «потеснить посреднические усилия РФ» могут навредить интересам армян и азербайджанцев, связанным с возвращением к мирному развитию региона. Представители пресс-службы добавили, что МИД РФ считает ключевым фактором стабильности в регионе присутствие российских миротворцев и несущих службу на армянских рубежах российских пограничников и они будут реагировать на поведение есовских наблюдателей с учетом развития ситуации «на земле».

«Фиксируем, что в Ереване, не доведя до логического конца работу по направлению миссии ОДКБ, предпочли сделать выбор в пользу ЕС. В случае если у армянских союзников сохраняется заинтересованность в задействовании потенциала ОДКБ, ее миссия может быть оперативно развернута в Армении.

Как и прежде, считаем, что наиболее устойчивой и долговременной основой армяно-азербайджанской нормализации и в целом оздоровления ситуации в регионе является неукоснительное и последовательное осуществление трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., 11 января, 26 ноября 2021 г. и 31 октября 2022 г., в т.ч. о разблокировании всех транспортных и экономических связей, делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, согласовании параметров мирного договора между Азербайджаном и Арменией, развитии трехсторонних контактов по линии общественности, экспертных кругов и парламентариев. Российская Федерация готова этому всячески содействовать», — отметили в пресс-службе