Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке пишет, что в Крыму продолжается подготовка к новой волне мобилизации. По данным украинских военных, она должна начаться в конце февраля. До 29 января, говорится в сводке Генштаба ВСУ, все государственные и частные учреждения должны подать списки сотрудников на бронь.

Также, по данным ВСУ, с 1 февраля на бюджетных предприятиях и в учреждениях будут прекращены все ремонтные и строительные работы, в выделенные на них средства будут перенаправлены на военные нужды. Идет ли речь только о Крыме, из сводки Генштаба ВСУ не ясно.