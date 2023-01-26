Глава армянской общины Екатеринбурга Масис Назарян задержан на пять суток, сообщил в среду в своем Telegram-канале бывший депутат парламента Армении Арман Абовян.

По его словам, на пять суток задержан глава армянской общины города из-за того, что армяне в дворе армянской церкви Екатеринбурга обратились к мировому сообществу с призывом спасти «Арцах» (Карабах). Мероприятие состоялось у церкви Святого Карапета, которую в 2002 году основала армянская диаспора Урала.

В картотеке дел Ленинского районного суда Екатеринбурга указано, что в среду дело об административном правонарушении в отношении Назаряна было направлено в суд.

Дело рассматривают по статье о нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Масис Назарян занимает пост председателя правления «Армянской общины «Ани-Армения» с 2003 года.