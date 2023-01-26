Оппозиционера Алексея Навального, который отбывает наказание в колонии во Владимирской области, во вторник 25 января отправили в ШИЗО на восемь суток. Об этом РБК сообщила его адвокат Ольга Михайлова.

«Повод — представился не по форме», — рассказала она.

Это уже 11-й раз, когда он оказался в изоляторе. Последний раз его посадили туда перед Новым годом за нарушение режима, оппозиционер провел там 15 суток. Навальный как минимум десять раз обжаловал постановления о водворении в ШИЗО, но суд отказал в удовлетворении жалоб.