Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью «Азатутюн», что Украина не поставляла Азербайджану оружие, которое было бы использовано в карабахской войне.

На вопрос журналиста — предоставляла ли Украина Азербайджану оружие, которое использовалось в карабахской войне, в частности, фосфорные бомбы, Подоляк ответил отрицательно, отметив, что Украина официально имеет нейтральный статус и максимально минимизировала возможность доставки оружия куда-либо, особенно в горячие точки.

“Украина официально имеет нейтральный статус. И мы насколько возможно минимизировали возможность поставки оружия куда-либо, особенно в конфликтные точки. Да, у нас был сегмент продажи оружия, но это была типично «белая» продажа оружия с полными контрактами, экспортным контролем и т.д. Нет смысла участвовать в спорных, конфликтных ситуациях той или иной страной с целью нагнетания или провоцирования конфликта”, — заявил Подоляк.