США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят вернуть утраченные территории, включая Крым, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.

«Мы хотим убедиться, что у них есть подходящие мощности не только для защиты от России,… но и возможность для возврата суверенной территории. Крым — это Украина», — заявил он на брифинге.

При этом представитель администрации добавил, что США не указывают украинцам, куда наносить удары и где проводить наступательные операции.