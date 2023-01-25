21:08 США поставят Украине 31 танк Abrams. Об этом заявил американский президент Джо Байден. Он отметил, что Украина хочет защитить свои территории и провести контрнаступление.

«Сегодня я объявляю, что США предоставляют 31 танк Abrams Украине, потому что это поддержит возможность Украины защитить свою территорию, достичь своих стратегических целей», – сказал президент США.



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21:04 Власти США приняли решение передать Киеву 31 танк M1 Abrams. Об этом сообщил журналистам в среду на специальном брифинге представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

«Сегодняшнее объявление о том, что США намерены направить Украине 31 танк M1 Abrams <…>, является продолжением наших усилий по предоставлению Украине возможностей, необходимых ей, чтобы продолжать лучше защищать себя. <…> Это также свидетельствует о прочном единстве и решимости международного сообщества в вопросе поддержки Украины», — сказал он.

Как пояснили в Вашингтоне, такое количество танков решено передать в связи с тем, что 31 танк M1 Abrams — это эквивалент «одного украинского танкового батальона». «Танки Abrams являются лучшими в мире. Это невероятные новые возможности, которые Украина получит для укрепления своей обороны в долгосрочной перспективе», — утверждалось на брифинге.

Танки будут переданы в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, которая предполагает заключение Министерством обороны США соответствующих контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из запасов Пентагона. В связи с этим, как пояснили на брифинге, поставка Киеву M1 Abrams займет «месяцы, а не недели».

Вместе с танками США планируют предоставить Украине восемь ремонтно-эвакуационных бронемашин M88. «В дополнение к [танкам] Abrams мы также закупим [и поставим] восемь ремонтно-эвакуационных машин M88 в качестве составной части этого пакета», — сообщили в администрации.

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19:57 Администрация президента США Джо Байдена направит Украине 31 танк M1 Abrams в рамках сделки стоимостью 400 миллионов долларов. Об этом сообщил журналист агентства Bloomberg Джордан Фабиан.

Эта информация перекликается с данными издания Politico, которое сообщило, что США готовятся передать 30 танков Abrams.