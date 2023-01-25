«Карабах» нацелился на пополнение состава еще одним легионером.
Агдамский клуб интересуется алжирским хавбеком французского «Ланса» Ясином Бензия. В настоящее время стороны ведут переговоры, уточняет «Азериспорт».
«Карабах» нацелился на пополнение состава еще одним легионером.
Агдамский клуб интересуется алжирским хавбеком французского «Ланса» Ясином Бензия. В настоящее время стороны ведут переговоры, уточняет «Азериспорт».
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