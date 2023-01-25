Стали известны страны, жители которых купили наибольшее количество билетов на Гран-При Азербайджана «Формула-1», сообщает Report

Руководитель департамента продаж и коммерции Baku City Circuit Сабри Гюльмалыев сообщил, что на предварительном этапе интерес к соревнованию из-за рубежа был больше: «По данным на сегодняшний день, в тройке стран с наибольшим количеством купленных билетов находятся Нидерланды, Великобритания и Грузия. До сих пор наибольший интерес болельщики проявляли к 4-дневным билетам с доступом на трибуну. Мы считаем, что спринтерская гонка, которая впервые пройдет в Баку, также оказала влияние на рост продаж”.

Гюльмалыев отметил, что билеты на трибуны Филармонии полностью распроданы.

Напомним, Гран-При Азербайджана пройдет в Баку с 28 по 30 апреля.