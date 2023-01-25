Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия обратились к Европейской комиссии с просьбой выделить средства на развитие инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.КОб этом сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе совместной пресс-конференции с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

«Речь идет о развитии инфраструктуры, строительстве новых и увеличении мощности уже существующих интерконнекторов. Для роста объёмов поставок азербайджанского газа в ЕС необходимо увеличение числа интерконнекторов в Европе», — сказал он.

Сийярто отметил, что Венгрия приветствует планы Азербайджана удвоить к 2027 году поставки газа в ЕС.