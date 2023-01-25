«Учреждения здравоохранения обратились к нам с предложением вместе доработать закон «О здоровье населения».

Об этом на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по здравоохранению сказал председатель комитета Ахлиман Амирасланов, информирует АПА.

Он отметил, что было бы хорошо принять закон «Об обязательном медицинском страховании»: «Мы внесли изменения в более чем 100 законов для применения обязательного медицинского страхования. Вместо этого было бы лучше принять новый закон».