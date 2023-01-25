26 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, ветер северо-восточный.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 1° тепла, днем 6-8° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы — 773 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, в отдельных местах туман, ветер восточный. 2° тепла, днем 7-11° тепла, в горах ночью 9-14° мороза, днем 0-5° мороза.

Ночью и утром дороги в горных районах покроются льдом.