Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева в очередной раз обратилась к международным правозащитным организациям в связи с войной и экологическими преступлениями, совершаемыми Арменией против Азербайджана.

В обращении говорится, что Армения, игнорируя общепринятые принципы и нормы международного права, почти 30 лет удерживала под оккупацией международно признанные территории Азербайджана, большинство объектов социально-экономической инфраструктуры, жилых и нежилых объектов в Карабахе и прилегающих районах были уничтожены, разрушены историко-культурные и религиозные памятники, кладбища.

Отмечается, что в период армянской оккупации природные ресурсы на территории Азербайджана разграблялись, эксплуатировались 163 месторождения полезных ископаемых, таких как золото, ртуть, медь, свинец, цинк, уголь, вырубались редкие деревья.

В обращении подчеркивается, что Армения должна положить конец загрязнению трансграничной реки Охчучай ядовитыми веществами, незаконной эксплуатации месторождений медно-молибденовых полезных ископаемых на территории Азербайджанской Республики, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, в частности, золоторудного месторождения «Гызылбулаг» и медно-молибдневого «Демирли», дать возможность соответствующим государственным органам Азербайджана проводить мониторинг этих месторождений в связи с экологическими и другими последствиями.

Омбудсмен Азербайджана отметила, что во избежание очередной катастрофы, подобной в Чернобыле и Фукусиме, деятельность Мецаморской АЭС должна быть срочно прекращена, а ее радиоактивные отходы должны быть взяты под строгий международный контроль.

«Неприятные инциденты в Армении и за ее пределами, которые приводят к формированию нетерпимости к азербайджанцам, препятствуют обеспечению устойчивого мира между сторонами, также использование лицами армянского происхождения в публичных выступлениях, социальных сетях выражений ненависти и злобы, способствующих вражде, должны быть резко осуждены. Необходимо также принять законные меры в связи с нападениями на дипломатические представительства Азербайджанской Республики.

Неопровержимые факты нарушений прав человека, имевшие место в предыдущие годы, а также в настоящее время в представленном нами обращении, делают необходимым принятия мер, определяющих международно-правовую ответственность Армении путем разоблачения преступлений этой страны против мира и человечности, в том числе войны и терроризма», — говорится в обращении.