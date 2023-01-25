В 2023 году в Турции произведут 25 тыс. тонн моторного масла по испанским технологиям для российского рынка, выяснила «Газета.Ru». Смазывающие вещества предназначены для легковых автомобилей, грузовой и сельскохозяйственной техники. В Россию продукция будет поставляться под турецким брендом Rinnol. Реализацией масел займется компания «Лубримекс», которая прежде занималась дистрибуцией французских Total и Elf.

«Известные масла либо покинули рынок, либо подорожали на 50-80% в связи с изменением логистических цепочек. Наращивание сотрудничества с турецкими производителями становится логичной тенденцией развития рынка: в Турции сегодня есть все возможности для блендинга масел по европейским технологиям с использованием базового сырья и присадок от ведущих мировых производителей», — рассказал глава коммерческого департамента Rinnol Россия Андрей Носов.

Отмечается, что испано-турецкие масла прошли российские испытания под контролем международной лаборатории SGS в Санкт-Петербурге.

В Rinnol заявили, что продукт разрешен к применению в автомобилях автокомпаний Mercedes-Benz, Volvo, BMW Group, General Motors, Toyota, Volkswagen, Renault, Fiat, Hyundai, Kia, DAF, Daimler, PSA Peugeot Citroën и имеет более 60 соответствий одобрениям производителей.