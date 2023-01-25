Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил миллион долларов в наследство от американца украинского происхождения Грегори Степанца, пишет The New York Times со ссылкой на семью Степанец.

В открытом доступе можно найти информацию о смерти жителя США по имени Грегори Степанец в октябре 2022 года.

The New York Times не уточняет, был ли главком ВСУ знаком с американцем или связан с ним кровными узами.

Залужный отдал полученное наследство на нужды украинской армии, добавляет издание, ссылаясь на семью Степанец и пресс-службу ВСУ.