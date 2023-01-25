В Баку задержана женщина, воровавшая сливочное масло из супермаркета.

В одном из супермаркетов, расположенных на проспекте Гусейна Джавида Ясамальского района, женщина украла 24 кг сливочного масла, передает Qafqazinfo.

По камере наблюдения было установлено, что женщина воровала масло с витрины в период с 12 по 22 января.

22 января эта женщина была поймана при краже из маркета 2 килограммов сливочного масла.

Личность женщины установлена, это Н.Аббасова, жительница Баку, 1988 года рождения.

Ее передали сотрудникам 26-го отдела полиции.