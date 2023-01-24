Азербайджан считает проживающих в Ханкенди армян своими гражданами, и их права будут обеспечиваться в соответствии с Конституцией страны. Об этом заявила в посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева интервью французскому сайту Revue Conflits.

Абдуллаева сказала, что после окончания войны и подписания трехстороннего заявления Азербайджан выступил с инициативой нормализации отношений с Арменией. Она отметила, что страна предложила подписать мирный договор, что было непростым решением на фоне выявления массового уничтожения азербайджанского наследия за период оккупации территорий.

«Впоследствии лидеры Азербайджана и Армении за последние два года несколько раз встречались, в том числе с участием председателя Совета Европейского союза Шарля Мишеля. Встречи лидеров прошли в Брюсселе, Праге и Сочи. В прошлом году обе страны были близки к заключению мирного соглашения. К сожалению, каждый раз, когда две страны приближаются к подписанию соглашения, какое-то событие (армянские провокации) мешает этому. Например, в сентябре обострилась ситуация на азербайджано-армянской границе. Армяне пытались установить мины на территории Азербайджана, и мы отреагировали на эту агрессию», — сказала она.