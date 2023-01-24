Принято письмо, направленное Азербайджанской теннисной федерацией в Международную теннисную федерацию в связи с провокацией на турнире «Australian Open» российского спортсмена армянского происхождения Карена Хачанова.

В письме Международной теннисной федерации отмечается: «Международная теннисная федерация приняла вашу жалобу в связи с месседжем, написанном на камеру, установленную на площадке, после завершения игр чемпионата «Australian Open» Кареном Хачановым. Международная теннисная федерация направила вашу жалобу в “Tennis Australia”, являющуюся организатором турнира.

На основании Кодекса поведения «Большого шлема» , “Tennis Australia” и правление «Большого шлема» обладают юрисдикцией в связи с поведением игроков, участвующих в турнире и мероприятии “Australian Open”. Они являются соответствующими органами для рассмотрения любого действия, направленного против Кодекса поведения «Большого шлема», и проводят процедуры в соответствии с требованиями этого кодекса».

В Азербайджанской теннисной федерации отметили, что хотя Международная теннисная федерация контролирует все возможные провокации, серьезную обеспокоенность вызывает факт попустительства в отношении прежних провокаций Хачанова. Поэтому в международную структуру вновь будет направлено обращение в связи с наказанием спортсмена армянского происхождения с учетом его прежних провокаций.