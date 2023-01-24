О Лачинской дороге распространяется много ложной информации. С данным заявлением в интервью французскому сайту Revue Conflits выступила посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева.

«Дорога не закрыта! По ней проезжают грузовики, есть множество видеокадров, отражающих свободное передвижение автомобилей миротворцев, Комитета Красного креста. В Азербайджане даже созданы «горячие линии», чтобы армянские жители могли звонить в случае чрезвычайных ситуаций. Правительство Азербайджана хочет подчеркнуть этим, что в случае необходимости оно рядом, готово помочь, откликнуться на их гуманитарные нужды», — отметила Абдуллаева.

По ее словам, азербайджанские экоактивисты проводят на этой территории акцию против незаконной военной и коммерческой деятельности, включая незаконную эксплуатацию природных ресурсов, наносящую серьезный ущерб окружающей среде.

Абдуллаева сказала, что в трехстороннем заявлении отмечается, что Лачинская дорога должна использоваться в гуманитарных целях, однако в течение этих двух лет наблюдается использование Арменией данной дороги для переброски оружия, мин и военных на территорию Азербайджана.

«За последний период на территории Азербайджана было обнаружено более 2700 мин армянского производства. Эти мины были произведены в 2021 году, в период после подписания трехстороннего заявления. По Лачинской дороге армяне перевозили противопехотные мины, чтобы воспрепятствовать возвращению бывших азербайджанских вынужденных переселенцев на родные земли. После армянской оккупации в 1994 году с этих территорий были перемещены сотни тысяч азербайджанцев. Мы намерены восстановить этот регион как можно скорее, чтобы люди могли вернуться на свои земли. Конечно, Армения не хочет смириться с постконфликтной ситуацией, поэтому она продолжает перебрасывать на территорию Азербайджана оружие, боевиков и мины, чтобы не допустить возвращения бывших вынужденных переселенцев», — отметила она.