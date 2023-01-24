Проект будущего завода по производству Bayraktar TB2 в Украине завершен. Также сформирована вся необходимая правовая база. Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар на брифинге во вторник, 24 января.

«На сегодняшний день сформирована вся правовая база, уже, как вы знаете, ратифицировано соответствующее международное соглашение, есть компания, которая сейчас действует в Украине, она завершила подготовку физического проекта… Мы ожидаем, что завод заработает в течение двух последующих лет и начнет выпускать изделия с украинскими комплектующими», — рассказал он.

Дипломат также напомнил, что недавно беспилотный истребитель Kızılelma с украинским двигателем, разработанный компанией Baykar успешно прошел второе летное испытание.

«Это свидетельство того, насколько тесно мы сотрудничаем и приносим конкретные результаты, в том числе, надеюсь для будущего укрепления безопасности Украины», — резюмировал Боднар.