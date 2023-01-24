Чехия не планирует отказываться в пользу Киеву от танков Leopard 2, которые Берлин пообещал передать Праге в ходе «кругового обмена». Речь идёт о сделке, при которой восточноевропейские государства поставляют в Украину оружие производства СССР и получают взамен технику из Германии.

Об этом в беседе с агентством DPA сообщил чешский премьер Петр Фиала после встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем.

«Сейчас невозможно отправить Leopard дальше [в Украину], так как эти танки нужны нам для обеспечения нашей собственной безопасности», — отметил он.