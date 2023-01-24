США готовы передать Украине 10 танков Abrams, чтобы разблокировать поставки из других стран. Об этом сообщает Sky News Arabia.

По данным издания, представитель Пентагона заявил, что Байден готов доставить Украине 10 танков Abrams для того, чтобы усилить давление на Германию, чтобы она в свою очередь начала поставки Leopard.

Несколько недель назад немецкие СМИ рассказали, что канцлер Германии Олаф Шольц не хочет самостоятельно передавать танки Leopard Украине и хочет, чтобы США также предоставили украинским войскам свои Abrams.

В ответ на эти сообщения в администрации президента США заявили, что каждая страна должна самостоятельно принимать решение о передаче Украине того или иного оружия.