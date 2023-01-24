Представители Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии просят Еврокомиссию выделить деньги на развитие инфраструктуры, которая позволит поставлять в Европу азербайджанский газ. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Мы вместе с болгарами, румынами и словаками обратились к Еврокомиссии, чтобы она в приоритетном порядке занялась этим вопросом и оказала финансовую поддержку для развития в регионе инфраструктуры, необходимой для включения увеличенного количества азербайджанского газа по маршруту через Турцию, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию в энергобезопасность южной и центральной Европы», — сказал он на пресс-конференции с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

Сийярто отметил, что речь идёт о строительстве новых интерконнекторов и увеличении мощности уже существующих, пишет РИА Новости.