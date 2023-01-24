Гигантский айсберг размером с Лондон откололся от шельфа Бранта в Антарктиде.

Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник Британской антарктической службой (The British Antarctic Survey, BAS).

Согласно ее данным, приблизительно десять лет назад эксперты начали изучать образующиеся трещины на шельфовом леднике Бранта — он граничит с побережьем Земли Коутса у моря Уэдделла. С учетом прогнозов о неминуемом отделении айсберга в 2016 году британская полярная станция Halley была передвинута на 23 км вглубь континента.

Однако айсберг площадью примерно 1 550 кв. км и толщиной около 150 метров продолжал держаться за шельф. По информации BAS, окончательное отделение гигантской глыбы льда произошло 22 января, между 19:00 и 20:00 по всемирному координированному времени, во время весенней оттепели.

Эксперты BAS не связывают произошедшее с изменением климата, а скорее объясняют это естественным поведением антарктического шельфа.