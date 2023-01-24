Россия, наконец, перестала делать вид, что ситуация вокруг дороги не угрожает ей самой и безопасности Южного Кавказа, равно как усилия Армении нашинковать регион «чужаками»: Лавров пообещал скорое решение проблемы пресловутого коридора.

Москва имеет обыкновение долго запрягать, откладывать решение острых проблем на «когда-нибудь», соответственно, теряет время, имидж, репутацию и нередко – влияние. Это относится, в том числе, и к урегулированию ситуации с Лачинским коридором, в которой гораздо больше подводных камней и конфликта интересов, чем видимых больших «валунов». Достаточно сказать, что обстановка, сложившаяся вокруг якобы блокирования Лачинского коридора, за функционирование и безопасность которого ответственны российские миротворцы, Москвой не то чтобы не замечалась, но намеренно или не намеренно реакция на нее была едва ли не «диванной», то есть внешне – весьма ленивой. Пока, как водится, не грянул гром.

Нет, война между армянами и азербайджанцами не началась, но произошло быстрое нарастание жесткого столкновения множества интересов, в том числе, и спекулятивного характера с участием едва ли не всего «цивилизованного мира», если таковым можно считать, помимо самой России, Азербайджана и Армении, коллективный Запад в лице Европы и США. И тогда, наконец, глава российского МИД Сергей Лавров энергично откликнулся на проблемы, заверив, в частности, что вопрос Лачинского коридора будет решен в ближайшие дни, и что его необходимо «разблокировать» (!?).

При этом щелчок по носу получил не Азербайджан, а Армения, поскольку Лавров подчеркнул, что по дороге не должны передвигаться военные грузы, тогда как Азербайджан предоставил данные – «сейчас наши военные их изучают», — в соответствии с которыми армянская сторона доставляла мины по Лачинскому коридору, и использовались они в нарушение трехсторонних договоренностей глав России, Азербайджана и Армении. То есть Баку настаивает на том, что армянская сторона минирует территории, находящиеся рядом с азербайджанскими позициями. «Там много взаимных обвинений», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Обвинений и впрямь много. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов говорит, что утверждения армянской стороны о закрытии дороги и гуманитарном кризисе являются необоснованными, поскольку по Лачинскому коридору ежедневно проезжают машины российских миротворцев, а также Красного Креста и армянской скорой помощи. Что же касается протестов азербайджанских активистов против незаконной экономической деятельности на территории Азербайджана, в том числе, эксплуатации природных ресурсов, то они имеют на это право, и их легитимные требования следует выполнить.

Что предлагает Россия для урегулирования ситуации? Оказывается, «очень простую вещь» — контингенту уполномоченных по трехстороннему соглашению контролировать движение. Он, оказывается, имеет все возможности проверять каждое транспортное средство на предмет отсутствия в нем запрещенных, негуманитарных, негражданских товаров. Но если все так просто, отчего же все так сложено?

Откликнулся Лавров и на рвение Армении дислоцировать на своей территории наблюдательную миссию Евросоюза. Это, сказал он, право Еревана, но «не надо забывать, что речь идет о границе с Азербайджаном и, наверное, если эта миссия будет разворачиваться без согласия Азербайджана, она может быть контрпродуктивной. Вместо укрепления доверия на границе она может создать дополнительные раздражители».

Первый российский дипломат, вероятно, прав. Но параллельно он лоббирует отправку на границу Азербайджана и Армении миссии ОДКБ, однако вопрос этот упирается в сложности, связанные с «нынешней ситуацией в Армении». Лавров напомнил, что на саммите в Ереване был согласован документ о параметрах этой миссии, но принять его не удалось, и тоже по «простой причине»: Ереван, напомним, психанул, что ОДКБ жестко не осудил Азербайджан за «агрессию». Если Армения ждала иного, она явно просчиталась. Но, скорее всего, позиции лидеров государств – участниц ОДКБ ее вполне устроили, поскольку нашлась «причина» отказать организации в ее медиаторстве, угрожать выходом из блока и устраивать шабаш у военной базы РФ в Гюмри с требованием ее вывода из РА. Короче говоря, для шантажа – «не защитите нас от Азербайджана на наших условиях, найдем других» — подвернулась «правильная причина».

Шантаж – конечно же, заказной – себя оправдал: международное сообщество только и ждало «подходящего» момента наброситься на Россию и Азербайджан, хотя оно это часто делает и просто так. По дедушке Крылову – «Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать». Вот Москва и «проснулась» — ей не понравились и даже, вероятно, показались опасными доклад и резолюция, принятые Европарламентом с требованием к Азербайджану немедленно открыть Лачинский коридор, который по сути-то не закрыт. Как растолковал премьер Армении Никол Пашинян, в докладе Европарламент «осудил агрессию Азербайджана в сентябре 2022 года против суверенной территории Армении», и призвал Баку «немедленно вывести свои войска со всех территорий Армении».

Армянские СМИ тиражируют призывы Европарламента к Азербайджану, который выставили виноватым едва ли не во всем. Но картина была бы неполной, если бы европейские депутаты не только осудили «бездействие российских миротворцев» и не посчитали бы целесообразным их замену на международный миротворческий контингент ОБСЕ, действующий по мандату ООН. В резолюции также содержится призыв предоставить международным организациям беспрепятственный доступ в «Нагорный Карабах» и направить миссию ООН или ОБСЕ по установлению фактов в Лачинском коридоре. Заказных или реальных?

Ну, а при обсуждении документа досталось и Баку, и Москве – «бездействующим солдатам» России, «воинствующим экологам» Азербайджана, а также президенту Ильхаму Алиеву, «проводящему этническую чистку». В Европе, конечно, «демократия», и каждый волен говорить, что пожелает. Но при этом в высших руководящих структурах «европейской семьи» опять же затесалось крыловское – про лебедя, рака и щуку. Там так и не определились окончательно, кем или чем является, на самом деле, Азербайджан – монстром, проводящим этническую чистку, или «надежным партнером ЕС», как недавно провозгласила республику председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ведь европейцам так нужны азербайджанские энергоносители! Словом, много нелестного было озвучено европейскими законодателями в адрес Азербайджана и России: Еревану впору кричать «Ура!», а Москве и Баку посыпать голову пеплом.

Но резолюция – это всего лишь рекомендательная «записка», хотя ее значения не стоит недооценивать, поскольку она являются механизмом формирования (вода камень точит) «общественного мнения» и, своего рода, инструментов давления на исполнительную власть не только собственно Европы. А целью последней видится нанесение удара по российским миротворцам, изгнание РФ с Южного Кавказа и подчинение себе Азербайджана с его строптивым президентом.

Как тут не проснуться Москве, в том числе, в контексте Лачинского коридора. Ведь чем дольше продлятся обвинения в его мифическом закрытии, тем больше к нему будет приковано внимание «международного сообщества», требующего, призывающего, топающего ногами и, в итоге, действующего против интересов России, дискредитируя ее и ее миротворцев. И против интересов Азербайджана – тоже. А Армения, то признающая, то не признающая Карабах азербайджанской территорией, гуляет как хочет — не выполняет законные требования Баку, срывает с ним переговоры, идет по пути конфронтации и сопротивления АР, интригует против России и ОДКБ, и все не определится: быть ей «довольной» или «не довольной» Западом. Тут уже как ветер подует. А он переменчив.

Но Лавров достаточно уверенно говорил о скором решении лачинской проблемы, так толком и не сформулировав, а в чем, собственно, она состоит. Неужели все может решиться только на уровне контингента уполномоченных? Блефует, или у России есть конкретный план не допущения в Карабах «чужих», включая международных наблюдателей, и закрепление региона (де-факто) за Азербайджаном? Ведь для более решительных действий у нее сейчас нет соответствующей компетенции. Да и вообще права российских миротворцев недостаточно прописаны, чтобы навести порядок в лачинском ареале, то есть не превращать его в проходной двор для удовлетворения, мягко говоря, нелегитимных поползновений Армении. И все это льет воду на мельницу Еревана и «Арцаха».

«Министерство иностранных дел» последнего «приветствовало осуждение блокады Арцаха со стороны Европарламента и одобрило направление в Лачинский коридор миссии по установлению фактов для оценки гуманитарной ситуации на местах». А также поблагодарило депутатов, проявивших «принципиальную позицию в отношении необходимости предотвращения бесчеловечной политики Азербайджана в отношении Арцаха и его народа». В заявлении – уже традиционно – употребляется такое понятие как «геноцид армян» со стороны Азербайджана.

И вот же что интересно: Ереван активничает как в связи с Лачинским коридором, так и с карабахским вопросом в целом, но при этом глава МИД РА Арарат Мирзоян говорит, что «статья 6 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г., регулирующая вопросы, связанные с Лачинским коридором, не предусматривает какой-либо функции Армении, связанной с обеспечением бесперебойной работы коридора». Поддержание нормальной работы коридора, подчеркивает он, «является обязанностью миротворческих сил Российской Федерации и Азербайджана. А вопросы, связанные с внутренней жизнью Нагорного Карабаха, находятся в ведении его властей, и власти РА здесь также не имеют никакой функции». Тем не менее, министр угрожает «вмешательством международного сообщества, если коридор не будет открыт немедленно».

Но – опять же: если коридор «закрыт», какие механизмы реагирования есть у миротворцев, каково наполнение их мандата? Эксперты в Ереване говорят на этот счет разное: одни считают, что мандат росмиротворцев не утвержден Азербайджаном, поскольку их нахождение в регионе его не устраивает, и они ограничены только контролем коридора – «чтоб не было стрельбы». Но это хоть какая-то гарантия стабильности. Иные считают, что «блокирование» Лачинского коридора согласовано с Турцией и Россией. Еще одна версия – Турция выживает Россию из Южного Кавказа, то есть «работает на Запад»: получается, что при активном участии Армении.

Однако вся эта вакханалия затягивает ускорение полноценного восстановления территориальной целостности Азербайджана и способствует новой заморозке конфликта на неопределенный период. То есть ситуация близка к тупиковой в силу недоговороспособности армянской стороны и отсутствия у нее суверенных начал, чем пользуется множество центров силы с двумя главными целями: отрезать Россию от Южного Кавказа и подмять под себя Азербайджан, богатый углеводородами, имеющий важное геополитическое расположение и реально суверенный статус. И тут, понятно, все средства хороши. Вопрос: проснулась ли Москва окончательно, и хватит ли у нее дипломатических и иных возможностей урегулировать конфликт окончательно без ущерба для себя и открытия против РФ второго фронта посредством Южного Кавказа. Ведь «блокирование» коридора — часть такого сценария.

А потом начнется дестабилизация Северного Кавказа и Центральной Азии – это как минимум. То есть сработает, своего рода, эффект бикфордова шнура. И ответственность за такое развитие событий справедливо возложить на Армению, которая, не говоря уже о том, что оккупировала азербайджанские территории, избрала своим лидером «политика», постоянно меняющего собственное отношение к принципам урегулирования конфликта с Азербайджаном и шантажирующего всех, кого только возможно. Надо, конечно, обладать весьма неординарными способностями, чтобы выстроить схему вражды России и Азербайджана, выведя Ереван едва ли не другом и «защитником» Баку от русских таким вот способом: дескать, присутствие России в Армении раздражает Азербайджан, что создает угрозу безопасности Армении. Значит, русских надо срочно гнать в шею из республики, закрыть их военную базу, а на смену ей ввести контингент НАТО. Но тут возникает еще один вопрос: не забыл ли Ереван о своей «уверенности» в том, что Москва и Баку работают сообща против армян? И каким образом тогда Армения будет продолжать находиться в «братских» отношениях с Ираном? Парадоксы налицо.

Словом, Брюссель и США в качестве «суверена», расшатывающего Южный Кавказ, выбрали Армению с Пашиняном во главе: ничто так не мутит воду, как алогизмы. К примеру, и такой — от Центра поддержки русско-армянских стратегических инициатив. Вот что он сообщает: «МИД РФ препятствует принятию в международных организациях совместных резолюций с требованием к Азербайджану разблокировать Лачинский коридор, хотя такие требования уже выдвинули Франция, Евросоюз и США. Очень маловероятно, что этому препятствовали бы и другие ключевые международные игроки, такие как Индия, Китай, Иран, Бразилия, ЮАР и многие другие. То есть международный консенсус (за малым исключением Турции) по разблокированию Лачинского коридора присутствует. И российская дипломатия могла бы его эффективно использовать для организации дипломатического давления на Азербайджан. Но есть один непреодолимый фактор. Влияние проазербайджанского лобби на МИД РФ настолько сильно, что национальные интересы России оказываются отодвинуты на второй план. В приоритете интересы Азербайджана».

Если это так, то, во-первых, следует разъяснить, почему для России интересы Азербайджана «в приоритете?» Во-вторых, иметь понимание того, что для России в приоритете, в первую очередь, ее собственные интересы, а «дипломатическое давление» следует осуществлять в отношении тех, кто откровенно вытирает ноги об интересы Первопрестольной.

Между тем главное сейчас – подписание армяно-азербайджанского мирного договора без вмешательства внерегиональных игроков, в противном случае проиграют все региональные, включая Россию. Если Лавров не блефовал с Лачинским коридором, и Москва сумеет оказать влияние на решение проблемы, далекой от реального «блокирования» коридора, то в нынешнем году стороны будут хотя бы теоретически близки к подписанию документа. Ну, а если «подача Запада» будет принята под «диванное» настроение России, регион, вместе с ней, полетит в тартарары: конфликты в нем обострятся еще больше, а куш с них сорвут все, кроме тех, кому принадлежит Южный Кавказ, взятый в тиски разными центрами силы.

Ирина Джорбенадзе