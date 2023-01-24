Причиной крушения вертолета с главой МВД Украины Денисом Монастырским в Броварах стала ошибка пилота. Такую версию называет издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в полиции.

Согласно предварительным данным экспертизы, пилот вертолета летел слишком низко в условиях ограниченной видимости из-за сильного тумана и слишком поздно заметил высотный дом, на котором не работали красные фонари из-за общего отключения электричества в городе.

Источник издания добавил, что маршрут через Бровары был выбран из-за опасений ракетных ударов, кроме того, работало радиоэлектронное подавление, влиявшее на навигацию. «В критический момент, уже очень близко, пилот увидел дом, но у него уже не было вариантов предотвратить катастрофу. Он резко взял крен и вертолет упал на ближайший детсад», — добавил источник «Страны».