Киев предлагал Минску заключить пакт о ненападении, чтобы белорусские войска не двигались на Украину, заявил президент республики Александр Лукашенко.

По его словам, Запад «не отказался от своих планов касательно Беларуси», а в Украине «продолжают готовить боевиков и экстремистов».

«Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Не понятно», — приводит информагентство Белта выдержки из выступления президента на совещании об общественно-политической обстановке.