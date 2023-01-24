Бакинский метрополитен запустил на линию новые вагоны, полученные в рамках контракта с российским ОАО «Метровагонмаш» (входит в группу компаний ЗАО «Трансмашхолдинг», ТМХ).

«На линию запущен новый состав из пяти вагонов 4-го поколения модели 81-765B./81-766B, доставленных в Азербайджан еще в декабре прошлого года. Всего в страну было доставлено 4 состава по пять вагонов, из которых один поезд после пуско-наладочных работ был запущен на линию в последние дни декабря. Еще на двух составах пуско-наладочные работы продолжаются, они будут запущены на линию в ближайшее время», — отмечается в информации.

По данным Бакметрополитена, новые вагоны заменят старые с истекшим сроком эксплуатации.

Новые поезда будут курсировать в основном по зеленой ветке метро «Ази Асланов – Дарнагюль».

Общее число современных составов метро увеличилось до 21 (105 вагонов).

В головных вагонах новых поездов предусмотрены места для маломобильных пассажиров и площадки для размещения колясок и велосипедов. Конструкция поезда предусматривает единый сквозной проход через все вагоны, что особенно актуально в период пандемии коронавирусной инфекции. Сквозной проход позволяет свободно перемещаться по вагонам, соблюдая социальную дистанцию между пассажирами.

В вагонах метро серии 81-765.4Б/766.4Б установлены системы кондиционирования и вентиляции с обеззараживанием воздуха. Автоматическая система обеззараживания воздуха с применением УФ-ламп способствует дополнительной защите от распространения вирусных и бактериальных инфекций, в том числе и COVID-19.