В Азербайджане достаточно завышенные цены. В Грузии введен потолок цен на товары, то есть, выше этой цены продавать нельзя.

Об этом Вахид Ахмедов сказал на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, передает АПА.

«Если мы не решим проблему с ценовой политикой, то сколько бы мы не поднимали пенсии и зарплаты, это бесполезно. Предлагаю провести встречу с Министерством экономики по ценовой политике. В Азербайджане ценовая политика не контролируется. А если контролируется, то почему такие цены?!», — сказал Вахид Ахмедов.

Как сказал депутат Али Масимли, рост цен на лекарства сильно бьет по семейному бюджету.

Али Масимли отметил, что в комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству подготовлен соответствующий документ: «В документе есть предложения. В прошлый раз факты привел Вахид Ахмедов. Как отметил один профессор, лекарство, которое в Турции стоит 3,20 маната вчера было куплено за 39 манатов 40 гяпик. Думаю, этому помешает принятие Кодекса о конкуренции. Человек, уверенный в своей безнаказанности, накручивает цену, как ему заблагорассудится».