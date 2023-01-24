23 января, США и Израиль начали крупнейшие в истории совместные военные учения Juniper Oak. Об этом сообщил телеканал CNN.

В маневрах, которые охватят все сферы ведения боевых действий включая космическую и радиоэлектронную борьбу, примут участие 100 американских самолетов и 42 израильских. Также будет задействована ударная группа авианосца USS George H. W. Bush.

По данным высокопоставленного представителя Пентагона, к учениям будут привлечены 6500 военнослужащих США и 1100 солдат Израиля.

Возглавит маневры Центральное командование США (CENTCOM).

Отмечается, что Juniper Oak являются четким сигналом Ирану и демонстрируют прочность союза США и Израиля. Они проходят на фоне высокой напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.