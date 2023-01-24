Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто полагает, что переговоры Швеции и Финляндии с Турцией о вступлении в Североатлантический альянс будут приостановлены на несколько недель.

«Я думаю, что переговоры в трехстороннем формате с Турцией о вступлении [Финляндии и Швеции] в НАТО будут приостановлены на пару недель», — приводит во вторник слова главы внешнеполитического ведомства агентство Reuters.

Он также уточнил, что 23 января достиг договоренности с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу о том, что стороны «продолжат коммуникацию в прежнем формате», однако потребуется некоторое время, чтобы «страсти улеглись».

По мнению Хаависто, необходимость обсуждать вступление в НАТО Финляндии на отдельном треке, без Швеции, отсутствует.