Азербайджан занял первое место по импорту легковых автомобилей из Грузии.
Легковые автомобили, по данным за 2022 год, находятся на втором месте в экспортируемых товарных группах из Грузии. При этом в импортных товарных группах – на первом. Об этом сообщает сайт Aliq.ge, ссылаясь на BusinessPressNews.
Итак, в 2022 году в Грузии автомобилей было продано на общую сумму в 903,8 млн. долларов. В страну было ввезено автомобилей на 1,6 млрд. долларов.
В 2022 году больше всего автомобилей из Грузии было экспортировано в следующие страны:
Азербайджан – 308,4 млн. долларов,
Армения – 144,7 млн. долларов,
Украина – 119,8 млн. долларов,
Казахстан – 104,4 млн. долларов,
Россия – 75,6 млн. долларов.
Грузия импортировала автомобили из следующих стран:
Соединенные Штаты Америки – 833,2 млн. долларов,
Япония – 282,7 млн. долларов,
Германия – 179,8 млн. долларов,
Турция – 105,3 млн. долларов,
Корея – 20,8 млн. долларов.
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