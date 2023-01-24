Азербайджан занял первое место по импорту легковых автомобилей из Грузии.

Легковые автомобили, по данным за 2022 год, находятся на втором месте в экспортируемых товарных группах из Грузии. При этом в импортных товарных группах – на первом. Об этом сообщает сайт Aliq.ge, ссылаясь на BusinessPressNews.

Итак, в 2022 году в Грузии автомобилей было продано на общую сумму в 903,8 млн. долларов. В страну было ввезено автомобилей на 1,6 млрд. долларов.

В 2022 году больше всего автомобилей из Грузии было экспортировано в следующие страны:

Азербайджан – 308,4 млн. долларов,

Армения – 144,7 млн. долларов,

Украина – 119,8 млн. долларов,

Казахстан – 104,4 млн. долларов,

Россия – 75,6 млн. долларов.

Грузия импортировала автомобили из следующих стран:

Соединенные Штаты Америки – 833,2 млн. долларов,

Япония – 282,7 млн. долларов,

Германия – 179,8 млн. долларов,

Турция – 105,3 млн. долларов,

Корея – 20,8 млн. долларов.