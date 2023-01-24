22 января около 20:00 на магазин, расположенный по адресу: город Баку, Хатаинский район, улица Х.Рустамова, 23, был совершен вооруженный налет, сообщает Report.

В объект под видом покупателя вошел неизвестный. Напав с ножом на продавщицу Гюльчохру Исмайылову, злоумышленник отобрал у нее сумку стоимостью 25 манатов, в которой находились 160 манатов, и забрал 30 манатов из кассы, после чего скрылся с места происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 181.1 (разбой) УК АР, ведется расследование.

Личность налетчика уже установлена, начались розыскные мероприятия. Известно, что налетчик был 7 раз судим.