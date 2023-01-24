Всемирная организация здравоохранения призвала отказаться от использования в продуктах трансжиров промышленного производства.

В докладе ВОЗ отмечается, что каждый год от болезней сердца, связанных с употреблением в пищу трансжиров, в мире умирают до полумиллиона человек.

По словам специалистов, в 43 странах в настоящее время применяется «наилучшая практика по борьбе с трансжирами». От губительных последствий для здоровья употребления таких жиров защищены 2,8 миллиарда человек – это в шесть раз больше, чем в 2018-м. Тем не менее пять миллиардов человек остаются незащищенными.

«Из-за употребления трансжиров до 500 тысяч человек преждевременно умирают от коронарной болезни сердца», – подчеркивается в докладе ВОЗ. Трансжиры, как правило, содержатся в упакованных пищевых продуктах, хлебобулочных изделиях, спреде и кулинарных маслах.

«Трансжиры – это токсичное химическое вещество, которое убивает, и ему не должно быть места в пище. Настало время избавиться от него раз и навсегда», – заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Согласно докладу, в 9 из 16 стран, где зарегистрировано наибольшее количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в результате употребления трансжиров, профилактическая политика проводится не должным образом.

Эти страны — Австралия, Азербайджан, Бутан, Эквадор, Египет, Иран, Непал, Пакистан и Южная Корея.

Инициатива ВОЗ по устранению промышленно производимых трансжиров к 2023 году кажется все более выполнимой, отмечают авторы отчета.

В ВОЗ призывают производителей пищевых продуктов приступить к выполнению взятых на себя обязательств по исключению промышленных трансжиров из своих продуктов и ожидают, что основные поставщики масел в ближайшее время предпримут шаги по удалению промышленных трансжиров из своей продукции.