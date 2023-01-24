В результате пожара, вспыхнувшего в жилом здании армянской католической церкви Surp Pırgiç в квартале Каракёй района Бейоглу Стамбула, погибли 2 человека, еще столько же получили ранения.

Как сообщают турецкие СМИ, во время пожара было слышно три взрыва.

Спасателям удалось потушить пожар через 4 часа.

Глава района Бейоглу Мустафа Демирялли и духовный руководитель армянской католической общины Турции Левон Зекиян посетили территорию и ознакомились с ситуацией.

Отмечается, что в момент происшествия были эвакуированы 4 человека.